Кримським студентам погрожують відрахуванням за гімн України

Студентам Кримського Індустріально-педагогічного університету, які зустріли українським гімном представника окупаційної влади «спікера держради Криму» Володимира Константинова, погрожують відрахуванням із закладу.

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав журналіст Осман Пашаєв.

"Всіх студентів по фото і відео в інтернеті ФСБ занесло в список і тепер їх тероризують, вимагаючи здати ініціаторів акції. А окупантам і московським гестапівцям допомагає викладач Мустафа (Сервінович) Джиляджі, в кабінеті якого відбуваються "допити", - написав він.

"Велика країна Росія", якщо її спецслужби зайняті переслідуванням 17-18-річних хлопців та дівчат за гімн України", - додав Пашаєв.

Як пише "Українська правда", студентів допитують вже 2 тижні. Якщо знайдуться організатори, обіцяють, що ніхто не постраждає.