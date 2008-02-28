Дмитро Сан зняв фільм про пошуки кохання через Інтернет
12:21, 28 лютого 2008Суспільство
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4 березня - прес-конференція в УНІАН
|Кадр з фільму
Фільм з робочою назвою «Вікно моєї кімнати» розповідає історію дівчини-інваліда, яка вирішила шукати своє кохання через Інтернет.
Це друга кіноробота Д.САНА. Перший фільм режисера «Ніщо та Ніколи» про Помаранчеву революцію переміг на кінофестивалі Temecula Valley International Film Festival у США у 2006 році як кращий документальний фільм.
У новому фільмі Д.САНА задіяні актори Марина КУКЛІНА, Олексій ГОРБУНОВ, Вікторія КОРСУН, Ренат СЕТТАРОВ та інші.
Прес-конференція стосовно цієї події відбудеться 4 березня в інформаційному агентстві УНІАН.
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