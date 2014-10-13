Контррозвідка СБУ затримала диверсанта "Краба", який готував теракти за допомогою чеченців

Зловмисник за завданням "ДНР" організовував диверсії на звільнених територіях з метою поширення паніки серед місцевого населення і дестабілізації ситуації. Як повідомляє сайт СБУ, встановлено, що в липні-серпні в складі батальйону "Схід" зловмисник брав участь у терористичній діяльності на стороні "ДНР" в районі населеного пункту Піски поблизу Донецька.

У вересні "Краб" повернувся на контрольовану українськими військовими територію. Маючи окремі завдання і детальні інструкції від ватажків терористів з організації підривних акцій в мирних містах Донецької області, зловмисник створив мережу інформаторів і здійснював збір розвідданих для вибору місць найбільшого скупчення людей для здійснення терактів.

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Після виконання завдань йому було обіцяно "підвищення", оскільки він мав спеціальність танкіста, його мали призначити на посаду за фахом в одному з чеченських незаконних збройних формувань із зарплатою в 60 тис. грн замість 5 тис. грн на місяць, які він отримував в батальйоні "Восток".

В рамках ст. 258-3 Кримінального кодексу України стосовно затриманого тривають оперативно-слідчі дії.