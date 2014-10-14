Опитування: у більшості українців Путін викликає ненависть і презирство

Про це свідчать результати опитування, проведеного GfK Ukraine. Згідно з даними, 6% респондентів поважають Володимира Путіна, тоді як 4% відчувають до нього співчуття. Лише 3% бояться російського президента. 15% опитаних відповіли, що не мають до президента РФ ніяких почуттів. Молодь у віці 16-19 років та люди похилого віку (від 60 років) найчастіше відповідали, що Володимир Путін викликає у них почуття ненависті (47% і 46% відповідно). Найбільш байдужими до президента РФ виявилися респонденти у віці 20-29 років (22% відповіли, що не мають ніяких почуттів до нього).

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Українці з середнім рівнем доходу частіше інших обирали варіант відповіді "ненависть" (48% проти 38% у респондентів з низьким рівнем доходу і 32% з високим) і рідше інших - варіант "повага" (3% проти 7% у респондентів з низьким рівнем доходу і 8% з високим).

Жителі східних областей традиційно з великою повагою ставляться до президента РФ (20%). Одночасно в цьому регіоні зафіксована найбільша частка опитаних, які відносяться до Володимира Путіна байдуже (24%).

Опитування проведено 4-18 вересня. Шляхом особистого інтерв'ю було опитано 1000 респондентів у віці старше 16 років. Похибка вибірки становить 3,1%.