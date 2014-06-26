За єдину державну мову висловились 68% українців

Про це свідчать результати дослідження, проведеного аналітичним центром Разумкова.

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За те, щоб в Україні були 2 державні мови -українська та російська висловилися 28,6% опитаних.

Підтримка української мови як єдиної державної в порівнянні з кінцем березня - початком квітня зросла з 56,5%, до 68%, підтримка ідеї двох державних мов знизилася з 37,6%, до 28,6%.

За українську мову як єдину державну виступають більшість жителів західного і центрального регіонів -- 91,8% і 83,3% відповідно, 50,2% жителів південного регіону при тому, що 43,7% підтримують ідею двох державних мов. У східному регіоні 52,7% опитаних виступають за те, щоб в Україні українська і російська були державними, 44% опитаних у цьому регіоні вважають, що тільки українська повинна мати статус державної.

Відповідаючи на запитання: «Якщо б у найближчі вихідні відбувся референдум про актуальні проблеми розвитку України, зокрема: статус української та російської мов, можливості федералізації України, можливості інтеграції України в ЄС, Митний союз, НАТО, взяли б Ви участь у такому референдумі?», 48,5% респондентів впевнено підтвердили свою участь у такому референдумі, 31,4% опитаних сказали, що швидше за все взяли б участь.

У ході дослідження, проведеного з 6 по 11 червня, опитано 2012 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, окрім Криму. Похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.