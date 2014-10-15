Сьогодні виповнилося 55 років з дня смерті Бандери

Сьогодні, 15 жовтня, виповнюється рівно 55 років з дня смерті ідеолога українського націоналізму, одіозного політичного діяча Степана Бандери. На момент загибелі йому було 50 років.

Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, яке входило до складу Австро-Угорської імперії, в сім'ї греко-католицького священика. У студентські роки став членом Української військової організації, а згодом - Організації українських націоналістів. Його кар'єра стрімко пішла вгору, і вже через кілька років він став територіальним керівником ОУН на західноукраїнських землях.

У 1934 році Бандера був заарештований польською владою і засуджений судом до страти, згодом заміненої на довічне ув'язнення. У 1936-1939 роках він відбував термін у польських тюрмах, а свободу отримав у вересні 1939 року завдяки нападу Німеччини на Польщу. Після розколу ОУН Бандера став керівником так званої ОУН (б) - «бандерівського руху». Після початку Великої вітчизняної війни, німці заарештували Бандеру за спробу проголошення самостійної Української держави і відправили в концтабір Заксенхаузен.

Читайте такожЛьвівська міськрада вимагає знову присвоїти звання "Герой України" Бандері та Шухевичу

Його випустили з концтабору в 1944 році, і через три роки він став керівником Проводу ОУН. У 1959 році Бандера був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським. Знаряддям вбивства був пістолет-шприц з ціаністим калієм, який агент сховав у згорнутій в трубку газеті.

Цікаво, що в 2010 році Бандері було посмертно присвоєно звання Героя України. Проте вже через рік рішення скасували через відсутність у нього громадянства України.

Вчора, 14 жовтня, Верховна Рада намагалася включити до порядку денного законопроект про визнання Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії воюючою стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність України. Однак депутати не змогли це зробити навіть з сьомої спроби.