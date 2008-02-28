У центрі Києва вибухнув джип

Сьогодні в Києві близько 18.30 на перехресті вулиць Жилянська та Володимирська вибухнув автомобіль “Range Rover”.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків МВС в Києві з посиланням на слова власника автомобіля, він залишив транспортний засіб та пішов до кафе. Вже в кафе він помітив полум’я, яке йшло із моторного відсіку джипа. За словами власника автомобіля, транспортний засіб вибухнув, коли приїхали пожежні підрозділи.

Жертв і постраждалих немає. Наразі на місці події працюють експертні групи МВС та пожежна охорона.

За попередніми даними екcпертів МВС і пожежників, полум’я виникло мимовільно.