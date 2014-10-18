В Україні для абітурієнтів можуть ввести тест на здатність до навчання

З 2016 року в Україні для абітурієнтів можуть запровадити тест на здібність до навчання, який може стати альтернативою сертифікатам зовнішнього незалежного оцінювання минулих років.

Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив голова Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Ігор Лікарчук.

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Як зазначив голова УЦОЯО, тест на здібність до навчання практикується в багатьох країнах світу для тих, хто поступає не відразу після школи.

"Він допомагає визначити не рівень знань, а здатність вчитися", - пояснив Лікарчук.

"Тест у нас вже розроблений і апробований ще в 2009-му. Його треба лише трохи "дотягнути", враховуючи сьогоднішні реалії. Але університети повинні визначитися, на яку спеціальність вони вимагатимуть цей тест", - підкреслив він.

"У 2016 р. ми будемо пропонувати ці тести запроваджувати. На тлі всіх нововведень, які ми пропонуємо в нинішньому році, запроваджувати ще й це нам важко", - додав голова УЦОЯО.

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