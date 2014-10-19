У Донецьку 18 жовтня внаслідок боїв загинули 4 жителі – міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні зазначається, що, починаючи з 13.40 18 жовтня і до 3.00 ночі 19 жовтня в місті велися обстріли, епіцентрами яких були 4 райони - Петровський, Кіровський, Куйбишевський та Київський. Внаслідок влучення снарядів зафіксовані численні руйнування житлового фонду: у Кіровському районі по вул. Саврасова, вул. Лазурна, вул. Ломоносова, вул. Чекаліна, вул. Пашина, вул. Сергіївська; у Петровському районі – вул. Крамарчука, вул. Гастелло і вул. Цеглянозаводська; у Куйбишевському районі – ул. Стратонавтів; у Київському районі – вул. Середня, вул. Артемівська, вул. Кутузова і вул. Савченка.

Крім того, повністю знищено один із цехів Донецького казенного заводу хімічних виробів. Пошкоджено будівлю школи №61, розташованої по вул. Зв‘ягільського, 68. У Куйбишевському районі один снарядів влучив у трансформатор на підстанції «Смолянка 220» по вул. Заварзіна, що привело до займання.

Внаслідок артобстрілів зафіксовано й численні пошкодження газопроводів у Петровському та Київському районах. З метою безпеки відключено від газопостачання 6 будинків по вулиці Крамарчука, а також 17 будинків по вулицях Кутузова, Зв‘ягільського, Савченка.

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Станом на 10.00 ситуація в місті зберігається напруженою. Віддалені залпи чути в Петровському, Кіровському, Куйбишевському й Київському районах, про що повідомляють жителі.

Але системи життєзабезпечення міста працюють. Енергетики продовжують підключати підстанції від пошкодженої станції «Смолянка 220». У роботі ще знаходяться 20 трансформаторних підстанцій.

Через відсутність напруги в контактній мережі все ще не здійснюється рух трамваїв за маршрутами №№3, 4, 8 і 16. Решта громадського транспорту працює за графіками.