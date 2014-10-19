Переселенці під будівлею Кабміну вимагали ухвалити закон для захисту прав переміщених осіб (відео)

Пікетувальники облаштували спальне місце за допомогою "відписок" від чиновників, які відмовляються ухвалювти закон, що буде захищати права переселенців. Також влаштували виставку фотографій зруйнованих війною домівок, в які неможливо повернутися, повідомляє Громадське ТБ.

Проект Закону №4490а-1 "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" покликаний допомогти переселенцям і був розроблений спільно з волонтерськими ініціативами, але навіть не внесений до порядку денного позачергового засідання парламенту. Проте, засідання в понеділок — останній шанс ухвалити його.

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"Доцільності в ухваленні додаткових нормативних актів, в тому числі, що стосуються статусу тимчасових переселенців, я не бачу" - заявив Арсеній Яценюк напередодні.

"Не приймаючи закон, депутати і Кабмін залишають без житла і турботи держави півмільйона людей. Також, це заважає і отримувати міжнародну допомогу. Переселенці наразі не є електоратом і тому влада думає лише про вибори та те, на чому вони можуть зекономити. І це, як би то не було прикро, - люди" - говорить Олександра Дворецька, координатор правового напрямку ініціативи "Восток-SOS".