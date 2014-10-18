Кількість внутрішніх переселенців в Україні зросла до 417 тисяч

Про це повідомляє міжвідомчий координаційний штаб при Державній службі з надзвичайних ситуацій. "З урахуванням тимчасово переміщених в межах Луганської області (за повідомленням Луганської ОДА - 28 тис. 812 чоловік), загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становить 417 тис. 246 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, кількість переселенців з Криму і Севастополя становить 18 тис. 779 осіб, у тому числі 5 тис. 280 дітей, 1 тис. 336 інвалідів та осіб похилого віку.

Із зони проведення АТО в інші регіони переселено 369 тис. 655 осіб, у тому числі 114 тис. 21 дітей, 74 тис. 763 інвалідів та осіб похилого віку (в тому числі тимчасово переміщених в межах Донецької області - 59 тис. 150 осіб.