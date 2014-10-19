13 бійців батальйону "Донбас" і "Правого сектора" планують у суді доводити свою участь в АТО

13 бійців спецбатальйону «Донбас» і «Правого сектора» мають намір у суді довести свою участь в АТО.

Про це журналістам повідомила адвокат дніпропетровської громадської організації «Національна дія» Юлія Пашковська, передає кореспондент УНІАН.

«Підготовлено позови до районних судів Дніпропетровської області від імені трьох бійців «Правого сектора», які 12 серпня перебували в автобусі, розстріляному на блокпосту ополченців ДНР на південній околиці Донецька. Також буде передано позови від імені 10 добровольців батальйону «Донбас», що потрапили 23 травня в засідку терористів біля села Карлівка Донецької області», - уточнила адвокат.

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За словами Пашковської, всі ці бійці не можуть отримати статус учасника АТО.

Адвокат повідомила, що організація «Національна дія» надає безкоштовну правову допомогу для учасників АТО і членів їхніх сімей.

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Пашковська зазначила, що за три останніх місяці за правовою допомогою в «Національну дію» звернулося понад 200 бійців, у яких виникли питання у зв`язку з незаконним звільненням людей, призваних до лав Збройних Сил України, дезертирством, погашенням кредитів і наданням статусу учасника АТО.

Крім того, за її словами, адвокати організації консультують з аналогічних питань до 50 осіб щоденно.