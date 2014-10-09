Боєць батальйону “Донбас” попереджає про серйозні проблеми для влади

19:15, 09 жовтня 2014
Політика
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Командир 1-ї роти батальйону "Донбас" Тарас Костанчук попереджає, що якщо влада не виконуватиме першочергові зобов’язання перед учасниками антитерористичної операції, то вона отримає серйозні проблеми.

донбасс / volynnews.com

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«Я знаю, що коли держава не зробить те, що вона повинна зробити з оцими людьми (учасниками бойових дій), не видасть їм посвідчення, нехай там протягом не тижня, а протягом півроку… Так вона собі отримає такі проблеми, повірте мені, це буде не афганський синдром, і не буде тут ніякого Майдану, це буде набагато гірше, жорстокіше, і це люди, які не бояться смерті”, - сказав Костанчук.

За його словами, ці люди не бояться бійців спецзагону «Беркут», спецназу чи чогось подібного, бо «вони вже таке пережили, що їм байдуже, куди йти зі зброєю».

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