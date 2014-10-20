Севастополь відрізаний від телефонного зв'язку із Україною та США - ЗМІ

Відсутність зв'язку із США пояснюють техічніми причинами, ось відсутність міжміського зв'язку з містами України і Криму покладають на дії "Укртелекому", передає ТСН.

Читайте також«Укртелеком» остаточно припинив роботу в Севастополі

Нагадаємо, що раніше компанія "Укртелеком" заявила про захоплення приміщення і телекомунікаційного устаткування оператора в Севастополі і припинила обслуговування абонентів Севастополя.