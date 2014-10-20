Севастополь відрізаний від телефонного зв'язку із Україною та США - ЗМІ

23:15, 20 жовтня 2014
Суспільство
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Севастополь зв'язаний стабільним телефонним зв'язком з Росією і з іншими країнами світу, крім України та США. 

Телефон / mgorod.kz

Відсутність зв'язку із США пояснюють техічніми причинами, ось відсутність міжміського зв'язку з містами України і Криму покладають на дії "Укртелекому", передає ТСН.

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Нагадаємо, що раніше компанія "Укртелеком" заявила про захоплення приміщення і телекомунікаційного устаткування оператора в Севастополі і припинила обслуговування абонентів Севастополя.

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