Бойовики скасували заняття у донецьких школах
15:32, 21 жовтня 2014Суспільство
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Від сьогодні в школах Донецька скасовано заняття.
Терористи оголосили в школах канікули / УНІАН
Про це "Сегодня" розповіли донецькі педагоги.
За їхніми словами, "канікули" триватимуть до "спецуказу" бойовиків.
"Нас вчора зібрали і повідомили, що як мінімум до початку наступного тижня ми не працюємо, діти не вчаться, - повідомила викладач початкових класів Ірина. - Це якимось чином пов'язано з майбутніми виборами в український парламент, і нинішня "влада" Донецька, здається, вирішила перестрахуватися, прибравши з усіх шкіл, на яких раніше розміщували виборчі дільниці".
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