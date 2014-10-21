Бойовики скасували заняття у донецьких школах

Про це "Сегодня" розповіли донецькі педагоги.

За їхніми словами, "канікули" триватимуть до "спецуказу" бойовиків.

"Нас вчора зібрали і повідомили, що як мінімум до початку наступного тижня ми не працюємо, діти не вчаться, - повідомила викладач початкових класів Ірина. - Це якимось чином пов'язано з майбутніми виборами в український парламент, і нинішня "влада" Донецька, здається, вирішила перестрахуватися, прибравши з усіх шкіл, на яких раніше розміщували виборчі дільниці".

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