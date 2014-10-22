На Вуглегірськ готується наступ чеченців і донських козаків - ЗМІ

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила журналіст Юлія Кирієнко, посилаючись на дані розвідки.

Вона, зокрема, зазначила, що у нашої розвідки є інформація про те, що терористи стягують сили в район Єнакієвого.

"У них є важка техніка, а також з'явилося поповнення в живій силі", - підкреслила Кирієнко.

Кореспондент уточнила, що мова йде про угрупування чеченців і донських козаків.

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"Солдати припускають, що вони можуть піти в наступ на Вуглегірськ, щоб відбити це місто в українських сил. Солдати чекають їхньої активізації в дні виборів", — заявила вона.

Водночас, за даними журналіста, у самому Вуглегірську поки що спокійно, місто намагається повернутися до нормального життя.

"Українські армійці доставили туди гуманітарну допомогу — 28 тонн продовольства. Однак це викликало в місті скандал, оскільки люди кажуть, що місцева влада гуманітарну допомогу отримує, але на руки не роздає", — додала Кирієнко.