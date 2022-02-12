Також захисники заявили, що жодна з трьох версій слідчих щодо мотивів вчинення Артемієм Рябчуком злочину не відповідає дійсності.

Адвокати оприлюднили заяву нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі, про те, що він не має наміру заподіяти собі смерть.

Як передає кореспондент УНІАН, документ адвокати Денис Гордєєв та Таміла Ульянова оприлюднили на брифінгу.

"Я, Рябчук Артемій Юрійович, заявляю, що не збирався і не збираюся позбавляти себе життя або спричинити собі будь-яку шкоду. Я перебуваю у здоровому глузді і при добрій пам’яті. Усвідомлюю характер своїх дій й адекватно оцінюю дійсність, перебуваючи у СІЗО міста Дніпро. Будь-які можливі спроби завдати мені шкоди будуть проявом дій інших осіб без моєї волі", - процитував заяву Гордєєв.

Відповідаючи на запитання, з якою метою Рябчук оприлюднив цю заяву, Ульянова сказала: "Кілька тижнів тому у ЗМІ з’явились інформація, що Рябчук вкоротив собі віку. Ми розуміємо, що такі фейки випадково не з’являються. Ми розуміємо, що суспільство до чогось готують й озвучують версії щодо психічного стану нашого підзахисного, пригніченого стану. Щоб припинити інсинуації, і щоб не було цієї підготовки, наш підзахисний прийняв таке рішення".

Слід також зазначити, що адвокати відмовились відповідати на всі запитання журналістів щодо своїх стратегії захисту, стосовно того, чи вбивав Рябчук своїх товаришів по службі, чи дійсно особа на відео розстрілу – це Рябчук. Також вони не озвучили власну версію подій та роль в них Рябчука.

На всі ці запитання захисники, посилаюсь на таємницю слідства, відмовились відповідати. Єдине, що буквально вдалося витягнути з них, що жодна з версій ДБР щодо мотивів вчинення злочину – нестатутні відносини, психічна хвороба чи вплив третіх осіб – не відповідають дійсності.

"На вашу наполегливу вимогу ми можемо сказати єдине: на нашу думку, жодна з версій слідства не відповідає дійсності. Ось вам стратегія захисту", - зазначив Гордєєв.

Слід зазначити, що під час виступів адвокати з власної ініціативи лише один раз сказали, що не йдеться про диверсію, як один з мотивів, про який заявляли у ДБР.

"Та версія, яка сьогодні звучать з вуст правоохоронців, про диверсію, то я вам скажу одне: що диверсія на сьогодні відбувається у правоохоронних органах, які не хочуть займатися своєю справою - проводити об’єктивне розслідування", - сказала Ульянова.

Також майже весь час на брифінгу захисники акцентували увагу журналістів на процесуальних порушеннях з боку слідства, зокрема, "зливі" відео допиту Рябчука.

Водночас вони не відповіли на запитання, хто оплатив їхні послуги, після того як Рябчук відмовився від адвоката, наданого державою.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Рябчук відкрив вогонь з автомата по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі, жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. Того ж дня він був затриманий правоохоронцями.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави.

Також розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.

9 лютого директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що слідство розглядає три версії вчинення Рябчуком злочину. Перша й основна – вчинення злочину через нестатутні відносини. Друга – вчинення злочину у зв’язку з психічним захворюванням, перебування у стані афекту. Третя версія – вчинення злочину за дорученням інших осіб, організацій з метою дискредитації правоохоронних органів, дестабілізації правопорядку в країні.

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