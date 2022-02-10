Незабаром від своїх свідчень "дніпровський стрілець" відмовився.

Під час першого допиту Артемій Рябчук, який влаштував розстріл солдатів у Дніпрі, скаржився на "безглузді завдання" і цькування з боку товаришів зі служби. Однак незабаром він відмовився від цих свідчень.

Ексклюзивне відео з першого допиту "дніпровського стрілка" з'явилося в розпорядженні у ТСН.

Спочатку Рябчук скаржився, що у нього був жахливий стан. Його гнітила "несправедливість". Солдат кілька годин розповідав, що ж стало причиною розстрілу, який він влаштував.

"Котушка їде просто, перенапруження велике", - заявив Рябчук.

Чому Рябчуку не подобалася служба

Солдат мріяв про службу, він сам захотів стати "строковиком". Курс молодого бійця Рябчуку подобався, але коли він потрапив в частину НГУ в Дніпрі, був неприємно здивований.

"Графік, чесно кажучи, вбивчий трошки. Не встигаєш толком відпочити. Якщо контрактники заступають на добу через троє, то ми - добу через добу. У караулі потрібно весь час прибирати", - скаржився "дніпровський стрілець".

Насильства і вимагань не було, але Рябчука гнітила "несправедливість" і "безглузді завдання". Він розповідав, як рівняв по нитках парти. Це його змусили робити посеред ночі.

За що Рябчук був злий на товаришів зі служби

Все загострилося в січні. Рябчук втрутився у сварку двох військових. Він розняв їх під час бійки та доповів про це командиру. Після цього до нього стали погано ставитися.

"Не встиг я дійти до начальника вахти, як мені вже почали кричати в спину: "знаєш, як у нас вкиднів не люблять". Всі зрозуміли, що я "вкидень", зі мною перестали спілкуватися ті, з ким я нормально спілкувався до цього", - розповідав Рябчук

Поведінка товаришів по службі сильно вплинула на Рябчука. Після цього він був у напруженому стані.

Чому Рябчук розстріляв солдатів

Увечері перед трагедією солдату, за його словами, не дали відпочити, хоча за графіком він повинен був бути вільним від доручень. Рябчуку нібито наказали розвісити таблички з описом майна по кімнатах. Потім солдат не міг заснути, а коли він заступив на чергування, то почав ще гірше себе почувати.

"Я сиджу, очікую, намагаюся книгу читати. В голову нічого не лізе. Приходять і запитують, чому тут не прибрано, чому бардак, чому бушлати не натягнуті. Я ще дивлюся, ставниця відкрита, і тут мене просто переклинило. У такий стан увійшов, що я беру автомат, заряджаю ріжок...",- зізнавався солдат.

Читайте також"Таємниця слідства" : у ДБР звернули увагу на надто спритну поведінку Рябчука зі зброєюОднак незабаром від усіх цих слів Рябчук відмовився. Такі свідчення він давав у присутності свого держзахисника. Коли у "дніпровського стрілка" з'явилися нові адвокати, він вирішив відмовитися від усього, що говорив раніше.

Солдат взяв автомат і розстріляв караул: що відомо про трагедію

27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний Артемій Рябчук влаштував розстріл солдатів. Загинули 5 людей, ще стільки ж отримали поранення. Зловмисник втік зі зброєю і патронами. Того ж дня його затримали.

Рябчуку повідомили про підозру за ст.115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави.

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