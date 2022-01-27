За попередньою інформацією, 20-річний юнак вбив чотири людини.

В Дніпрі солдат строкової служби забрав автомат АК-47 зі збройової кімнати й розстріляв своїх товаришів по службі. 20-річний юнак відкрив вогонь у вартовому приміщенні, на момент інциденту там було близько 22 осіб.

Про це повідомляє "Інформатор".

За інформацією видання, 27 січня, приблизно о 3: 50, солдат-строковик взяв автомат і близько 7 тисяч патронів, після чого почав стріляти у своїх товаришів по службі. Все це відбувалося у вартовому приміщенні. Двоє людей зуміли вибігти на вулицю і викликали поліцейських з медиками. Інцидент стався на території Південного машинобудівного заводу.

"Інформатор", посилаючись на інформацію від патрульної поліції, повідомляє про те, що під час інциденту загинуло 4 людини, ще одну поранено.

"Введено план "Сирена". Автоматника ще не знайшли, ймовірно, він переліз через паркан. Останній раз його бачили на вулиці Макарова біля ракетно-космічного коледжу. Він був одягнений у камуфляжну форму і під нею може ховати автомат", - передає видання.

Читайте такожЗагинель прикордонників на Чернігівщині: ЗМІ розкрили подробиці й можливу причинуНа місці інциденту працював спецзагін" ТОР", територія оточена. У поліції інформацію про подію поки що не коментували.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі затримали агента спецслужб РФ, що готує теракти.

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