Мітинги на підтримку ув'язненого одеського активіста Сергія Стерненка відбулись біля офісів президента та генпрокурора.

Поліція не зафіксувала правопорушень під час акції у центрі Києві на підтримку ув'язненого одеського активіста Сергія Стерненка.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, завдяки злагодженим діям правопорушень під час цих заходів не зафіксовано.

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Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок на вулицях Києва, йдеться у повідомленні.

Охорону публічної безпеки та порядок забезпечували співробітники поліції, зокрема поліції діалогу, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Акції на підтримку Стерненка

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, небайдужі громадяни провели мітинг біля Офісу президента, під час якого висунули Володимиру Зеленському вимоги звільнити Стерненка і перезавантажити Вищу раду правосуддя.

Також вони пікетували Офіс генпрокурора з вимогою відставки Ірини Венедіктової, а також закидали будівлю фаєрами і петардами.

Організатори мітингів на підтримку Стерненка заявили, що їхня акція безстрокова, а наступний захід запланований на 9 березня.

Довідка УНІАН. 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.

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Автор: Віталій Саєнко