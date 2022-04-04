Українська поетеса Анастасія Дмитрук, авторка знаменитого вірша "Никогда мы не будем братьями", написаного після анексії Криму у 2014 році, опублікувала новий вірш "За Харків, Марік, за Ірпінь".
Поетеса опублікувала відеоверсію нового вірша на своєму YouTube-каналі.
"Присвячується українській армії, територіальній обороні, волонтерам, лікарям і кожному, хто сьогодні бореться за Україну", - пише поетеса в коментарі до відео.
"Ти сука здохнеш в цій краю
У небі, в полі, у гаю.
Де йдуть без зброї на броню.
Де кажуть на хуй кораблю.
Ти прогниєш у цій землі
На моїй визвольній війні.
Розквітнеш сонях навесні
Могутня армія русні.
За Харків, Марік, за Ірпінь,
За прірву надлюдських терпінь
Наступні десять поколінь
У пеклі скнитимеш. Амінь.
Ми – Чорнобаївка, ти – мрець,
безжально злитий нанівець.
Нам уривається терпець.
Ти здохнеш, сука, накінець".
Нагадаємо, в 2014 році тоді студентка київського політеха Настя Дмитрук виклала на YouTube вірш "Никогда мы не будем братьями". В ньому жодного разу не згадується Росія, але саме росіяни влаштували через нього істерику. А українцям вірш сподобався. Після того, як литовські музиканти записали на нього пісню, вона стала хітом.
Довідка УНІАН. Українська поетеса Анастасія Дмитрук родом з Чернігівщини. Закінчила НТУУ "КПІ" взимку 2014 року, здобувши кваліфікацію спеціаліста з інформаційної безпеки. Працює на одній з фірм із захисту інформації на комп'ютерних системах.
Здобула популярність під час Євромайдану завдяки своїм патріотичним віршам.