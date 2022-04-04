За словами поетеси, її твір присвячується українській армії, територіальній обороні, волонтерам, лікарям і кожному, хто сьогодні бореться за Україну.

Українська поетеса Анастасія Дмитрук, авторка знаменитого вірша "Никогда мы не будем братьями", написаного після анексії Криму у 2014 році, опублікувала новий вірш "За Харків, Марік, за Ірпінь".

Поетеса опублікувала відеоверсію нового вірша на своєму YouTube-каналі.

"Присвячується українській армії, територіальній обороні, волонтерам, лікарям і кожному, хто сьогодні бореться за Україну", - пише поетеса в коментарі до відео.

"Ти сука здохнеш в цій краю

У небі, в полі, у гаю.

Де йдуть без зброї на броню.

Де кажуть на хуй кораблю.

Ти прогниєш у цій землі

На моїй визвольній війні.

Розквітнеш сонях навесні

Могутня армія русні.

За Харків, Марік, за Ірпінь,

За прірву надлюдських терпінь

Наступні десять поколінь

У пеклі скнитимеш. Амінь.

Ми – Чорнобаївка, ти – мрець,

безжально злитий нанівець.

Нам уривається терпець.

Ти здохнеш, сука, накінець".

Нагадаємо, в 2014 році тоді студентка київського політеха Настя Дмитрук виклала на YouTube вірш "Никогда мы не будем братьями". В ньому жодного разу не згадується Росія, але саме росіяни влаштували через нього істерику. А українцям вірш сподобався. Після того, як литовські музиканти записали на нього пісню, вона стала хітом.

Довідка УНІАН. Українська поетеса Анастасія Дмитрук родом з Чернігівщини. Закінчила НТУУ "КПІ" взимку 2014 року, здобувши кваліфікацію спеціаліста з інформаційної безпеки. Працює на одній з фірм із захисту інформації на комп'ютерних системах.

Здобула популярність під час Євромайдану завдяки своїм патріотичним віршам.

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