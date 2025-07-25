В даний час відомо, що удари прийшлися точно в ціль.

Сили оборони України вдарили по місцях базування російських окупантів та залізничній інфраструктурі в тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram. "Донецьк. Київський район. Вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничній інфраструктурі. Все в ціль", - зазначає він у дописі.

Також він показав відео, на якому видно, як над містом здіймається дим від влучань.

Як повідомляє "Патріот Донбасу"сьогодні зранку ЗСУ завдали удару по військових та логістичних об’єктах в окупованому Донецьку.

"Удар прийшовся по промисловій зоні в районі шахти ім. Засядька", - зазначається в повідомленні з посиланням на місцеві телеграм канали. При цьому сказано, що там було розташування підрозділів окупаційної армії та техніки.

Місцеві канали повідомляють, що удари наносилися ракетами. Стверджується, що це були ракети HIMARS.

Удари по окупованому Донецьку

Під час удару по Донецьку в ніч на 1 липня, вірогідно, був уражений штаб 8 загальновійськової армії ЗС РФ, який є стратегічною ціллю Києва.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж зазначив, що армійський штаб – це стратегічний об’єкт, який розгортає напрямки військових операцій фактично на всьому східному фронті. За його словами, зараз угрупування близько 110 тис. осіб – це один з елементів організації атак на Покровському, Краматорському, і в цілому на Донецькому напрямку. При цьому додав, що всі операції плануються з позицій цього штабу.

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