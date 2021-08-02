Організаторам погрожують заборонити проведення фестивалю в Тернополі, якщо подібні інциденти повторюватимуться.

Мер Тернополя Сергій Надал вимагає від організаторів музичного фестивалю "Файне місто", який проходив з 28 липня по 1 серпня, вибачитися через антихристиянське дійство на сцені.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сторінці міського голови у Facebook.

Приводом для такої категоричної заяви став вчорашній виступ польського гурту "Batushka" на Dark Stage фестивалю. Учасники групи були в одязі, який нагадував вбрання священника, на сцену принесли труну та свічки. Виступ гурту відбувався на фоні ікон з імітацією обрядового дійства. Згодом в мережі оприлюднили фото з учасником гурту, який запхав ікону у шорти. Виступ спричинив чималий резонанс, у соцмережах музикантів почали звинувачувати у богохульстві.

Надал запевнив, що ініціюватиме зустріч організаторів фестивалю та правоохоронців через даний виступ.

Читайте такожУкраїнці скандували "Путін – х*йло" під час виступу російського гурту у Тернополі (відео)"Неприпустимо, щоб добре ім’я файного міста очорняли поганськими месами. Я категорично проти будь-яких антихристиянських заходів у Тернополі. І хоч Тернопільська міська рада не є організатором фестивалю "Файне місто", буде проведено розмову з організаторами фестивалю за участі правоохоронних органів. Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль "Файне місто" без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії, або не проводитимуть його взагалі. Вимагаю від організаторів негайно пояснити ситуацію і вибачитися перед тернополянами за антихристиянські дії. Наше місто Тернопіль славиться своїми християнськими цінностями, сімейними традиціями. Ми не дозволимо плюндрувати, паплюжити, насміхатися над нашою релігією", – написав мер.

З офіційної сторінки фестивалю "Файне місто" допис про виступ гурту "Batushka" вже видалили, більше жодних офіційних коментарів від організаторів з даного приводу наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, це не перший скандал, який супроводжував музичний фестиваль "Файне місто" цьогоріч. Напередодні цієї музичної події націоналістичні організації виступили проти участі на фестивалі гуртів з Росії, один з яких виступав в окупованому Криму.

Реагуючи на дані звернення, Надал пояснив, що місто не є організатором фестивалю і не впливає на склад учасників, при цьому звернувся до Служби безпеки України із закликом перевірити допустимість в’їзду до України озвучених гуртів. В СБУ причин для заборони в’їзду російським музикантам, які мали виступати на фестивалі, не виявили.

Однак попри звернення до СБУ та риторику керівництва міста щодо неприпустимості виступу російських гуртів на фестивалі, 21 липня виконком міської ради погодив громадській організації "Фестиваль "Файне місто" перевезення пасажирів від залізничного вокзалу до місця проведення фестивалю (Тернопільського іподрому) і організацію святкової торгівлі під час проведення заходу.

Автор: Григорій Бондар