Дівчина зазначила, що бути відкритою та жартувати для неї важливіше за будь-яку посаду.

Помічниця голови Центральної виборчої комісії Анжела Єременко звільнилася після шквалу критики в мережі через її нещодавній пост про секс-іграшку.

Читайте такожУ Рівному депутат втрапила у скандал через дитину: соцмережі обуреніПро це вона написала у своєму блозі в Facebook під псевдонімом Bad mama.

«Я опублікувала пост у своєму блозі під псевдонімом про вібратор та через кілька годин мені написали, що я нікчемність. «Засунь його собі в ж*пу» «Почисти пори, потвора», «Докотилися, подаруйте їй бика». А тепер давайте розберемося. Мені 30 років, у мене є дитина, я 6 років веду цей блог, в моїй книзі приблизно 25 сторінок присвячені темі сексу та питанням, чому наше суспільство жінку, яка відкрито говорить про свої бажання, називає повією. Я написала замальовку про поламаний вібратор, і тепер у мене є сотня коментарів про те, яке я днище, тому що я це написала, працюючи в ЦВК», – зазначила дівчина.

Не витримавши такої різкої критики, вона вирішила звільнитися.

«Я звільнилася з ЦВК. По-перше, тому що бути відкритою та жартувати над тим, що я хочу – для мене важливіше за будь-яку посаду, тому ще в понеділок я написала заяву. По-друге, тому що та команда комунікації, яку вдалося побудувати, повинна продовжити свою справу, не піддаючись ризикам нових вкидань та атак, а через мене це робити дуже легко», – пояснила Єременко причини свого рішення.

Пост про секс-іграшку викликав шквал критики: подробиці історії

28 лютого Анжела Єременко в цьому ж блозі написала пост про те, що подарована їй на День святого Валентина секс-іграшка виявилася несправною:

«Вібратор супер наворочений, читаючи відгуки про нього, я знайшла комент, мовляв, шкода він не може придушити... Прийшла я до свого хлопця, задоволена його розпаковую, він вже качає приложуху на телефон, щоб, так би мовити, катувати мене на будь-яких відстанях. Все не склалося з самого початку. Сатисфаєр видав дві вібрації, підморгнув червоним маячком та більше не подавав ознак життя...».

Під публікацією користувачі залишили десятки коментарів з образами: «Ви серйозно? Радник ЦВК? *** понабирали по оголошенню. Може, вам варто поміняти роботу, поки не зажадали поміняти», «Україна, це нормально, радниця голови Центральної виборчої комісії навіть поняття не має, наскільки вона примітивна, якби в нормальній країні будь-яка чиновниця дозволила б хоча б частку таких висловлювань, на наступний день вона б вже не працювала».

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Автор: Катерина Шварц