Цивілізований світ не визнає окупований Крим за Росією.

Користувачі знайшли мапу України у додатку Apple Music for Artists без Криму.

Про це йдеться у дописі спільноти Культура України в Instagram.

"Просто мапи України та Росії в додатку від Apple Music для артистів. Хто займається платформою на території нашої країни? Що за неповага?" – інформує спільнота.

Крим віднесли до складу Росії на мапі, яку показують музикантам, коли ті відстежують перегляди треків за країнами.

Українці у відповідь обурилися й закликали компанію пояснити своє рішення. Крім того, декотрі юзери додали, що причин перейти на прослуховування музики у Spotify стало більше.

Вб’ю

Боляче дивитися

Моє бажання перейти у Spotify зростає

Щось у низ там факап за факапом

Що за *** ? Крим – це Україна. Ви скоїли жахливу річ

Це не вперше з Apple в Україні

У 2019 році Apple потрапила у схожий скандал. Тоді компанія стала показувати мешканцям Москви Крим "російською" територію у додатку погоди. При цьому користувачам з України окупований півострів показували "сірою" зоною.

Пояснюючи рішення, у Apple заявили, що внесли такі зміни, мовляв, через новий закон в РФ, назвавши Крим "спірною територію".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Яна Ставська