Ці нардепи мають показати результати важливих голосувань.

У фракції "Слуга народу" є ще декілька претендентів на виключення, яким дали останній шанс.

"Їх кілька, ми беремо їх у роботу, даємо останній шанс, показуємо їм результати важливих голосувань. Наприклад, з релігійних питань ми завжди маємо вільне голосування, з таких питань, як Стамбульська конвенція, – теж. А коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення треба просто виконувати, як обіцяли", - заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю "РБК-Україна".

За його словами, якщо ці нардепи не проголосують за ключові закони, витягнуть картку, або не прийдуть на засідання ВРУ, їх виключать. Загалом, з фракції вже виключили або самі пішли 17 нардепів.

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"Частину цих людей – не через скандали, а тому, що виявилися не готовими брати на себе політичну відповідальність за виконання обіцянок, які давали на виборах. Це від початкового чисельного складу фракції – 6,75%", - підкреслив Арахамія

Виключення депутатів з фракції "Слуга народу"

Відкрив список виключених цього року депутатів скандальний Микола Тищенко. 27 січня його було виключено зі складу парламентської фракції "Слуга Народу". Того ж місяця Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про позбавлення повноважень нардепа Олексія Ковальова ("Слуга народу") "у зв'язку з його смертю" - чиновник з Херсонської області перейшов на бік окупантів після російського вторгнення в Україну.

27 липня Верховна Рада України достроково припинила повноваження нардепа Юрія Арістова. Він сам написав заяву після скандалу з його відпочинком на Мальдівах під час війни. Наступного дня він отримав запобіжний захід від Печерського районного суду міста Києва у вигляді особистого зобов’язання.

У Київраді також не обійшлось без скандалів. Депутата Владислава Трубіцина, якого викрили на хабарі, було виключено з фракції "Слуга народу".

17 липня у "Слузі народу" призупинили членство у фракції депутатки Людмили Марченко, яку затримали за підозрою у фракції у хабарництві та зловживанні впливом. Рішення про її виключення буде прийнято на найближчому засіданні фракції.

31 липня стало відомо, що нардеп Андрій Холодов написав заяву про складення депутатських повноважень за власним бажанням. Він майже пів року не приходив на засідання у Верховну Раду України, але його помітили на відпочинку на Кіпрі.

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