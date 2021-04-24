У Запоріжжі жінка померла від інсульту, родичі дозволили трансплантацію певних органів.

Авіація Національної гвардії та поліцейські допомогли здійснити терміновому транспортуванню донорських органів із Запоріжжя до Києва. Так, 11-річному хлопчикові пересадять нирку, а також печінку жінці, у якої цироз.

Про це повідомили на Telegram-сторінці МВС.

У Запоріжжі жінка померла від інсульту, родичі дозволили трансплантацію певних органів. Оскільки час в таких випадках спливає на кілька годин, було вирішено залучили авіацію Нацгвардії. Про це розповів Антон Геращенко.

Літак Нацгвардії транспортував лікарів зі столиці в Запоріжжя, де вони отримали донорські органи і повернулися до Києва.

“Коли операція з вилучення донорських органів була завершена, відлік йшов на години. Не можна було втрачати час, адже на ці органи вже чекали реципієнти”, - зазначив Антон Геращенко.

Вдалось врятувати життя трьох пацієнтів

У Facebook Антон Геращенко згодом повідомив, що було вирішено здійснити політ АН-26 Нацгвардії. Менше ніж за годину борт було заправлено і готовий летіти до Запоріжжя.

“Згідно з планом пересадки, дві нирки та печінка були взяті від масштабного інсульту донора. Одну нирку пересадили на місці в обласній клінічній лікарні, яку після Києва можна вважати другим центром пересадки в Україні. Другу нирку призначили для 11-річного Богданчика, який проживав у клініці ′′Охматдит"”, - написав Антон Геращенко.

Зазначимо, це вже друга трансплантація нирки від мертвого донора. Раніше трансплантацію дітям в Україні робили тільки від рідних, але через біологічну несумісність не завжди можна було.

Донорську печінку пересадили хірурги-трансплантологи пацієнту, який би помер без такої пересадки протягом декількох місяців. Операцію зробили в Інституті хірургії та трансплантології ім. А. А. Шалімова.

"Таким чином, завдяки мужній громадянській позиції рідних 42-річної жінки, яка відійшла від нас - троє українців отримали шанс на нормальне життя", – додав Антон Геращенко.

Довідка УНІАН. Довідка: З січня 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього.

Трансплантація в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко