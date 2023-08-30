За словами представника Повітряних сил ЗСУ, пілоти виконували бойове завдання.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про авіакатастрофу на Житомирщині 25 серпня, у якій загинули троє українських пілотів. Зіткнення двох літаків L-39 сталося фактично на старті.

Про це Ігнат розповів в інтервʼю "Суспільному". Він наголосив, що детальні обставини трагічного інциденту будуть зрозумілі після того, як ДБР завершить розслідування.

За словами представника ПС ЗСУ, пілоти виконували бойове завдання. Проте деталі він розкривати не став.

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"Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставила їм частина", – зазначив Ігнат.

Він додав, що літаки L-39 використовуються не тільки для навчальних польотів, але й для різних завдань. Оскільки в Україні йде війна, майже всі вильоти – бойові. Ігнат уточнив, що троє пілотів на двох літаках виконували маневри в парі.

"Польоти на групову злітаність – це одразу злітає два літаки. Це тактичний прийом, який потрібний для того, щоби воювати з окупантами. Чим ближче вони один біля одного в груповій злітаності, тим вони можуть бути менш помітними на радарах ворога", – пояснив речник Повітряних сил.

При цьому він зауважив, що навіть дуже досвідчені льотчики не беруться казати, що стало причиною трагедії.

"Мені навіть досвідчені льотчики, дуже досвідчені, кажуть, що сказати важко. Треба розбиратися – бортові самописці, радіообмін, все це буде проаналізовано і буде надано цю інформацію, що відбувалося", – резюмував Ігнат.

Авіакатастрофа на Житомирщині

25 серпня на Житомирщині сталося зіткнення двох літаків L-39. Внаслідок трагедії загинуло троє пілотів: майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін та відомий льотчик капітан Андрій Пильщиков з позивним "Джус". Усі вони були досвідченими авіаторами. До прикладу, "Джус" виконував надскладні бойові завдання, а Сергій Проказін присвятив авіації 24 роки.

Речниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян повідомляла, що трагедія сталася внаслідок зіткнення літаків під час виконання маневру з розвороту. Вона наголосила, що для встановлення причин катастрофи необхідно провести низку експертиз.

29 серпня усім було присвоєно військові звання: майорам В’ячеславу Мінці та Сергію Проказіну посмертно – військове звання "підполковник", капітану Андрію Пільщикову – звання "майор" (посмертно). Також їх представили до державних нагород.

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