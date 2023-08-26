За час війни він дав десятки інтерв’ю західним медіа, бо добре знав англійську.

Пілот Андрій Пільщиков із позивним "Джус", який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині, "марив літаками F-16 в українському небі", розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Juice" розповідав мені геть про все на світі, що стосується авіації та ЗРВ, писав тисячі повідомлень у месенджери. Дивно, але я вже якось звик до його прискіпливих зауважень", - написав він.

Ігнат стверджує, що Андрій Пільщиков - не просто пілот, це був молодий офіцер із мега знаннями і мега талантом.

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"Це був чудовий комунікатор, він був рушієм реформ в авіації Повітряних Сил, учасником багатьох проектів. Я часто підтримував його шалені ідеї, які давали неймовірний результат! Майор Андрій Пільщиков присвятив своє коротке, але дуже яскраве життя бойовій авіації, він марив F-16-ми в українському небі! І він зробив величезну роботу щодо цього питання", - зазначив він.

За словами Ігната, рік тому у США Андрій зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби Повітряних Сил, був постійно на зв’язку з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16. За час війни він дав десятки інтерв’ю західним медіа, бо добре знав англійську, а головне – предмет розмови, те, про що можна і треба говорити для України.

"Ви навіть уявити не можете, як він хотів літати на F-16…І коли американські літаки уже фактично на горизонті, він на них не політає… Але за нього це зроблять його побратими, вони завзято воюватимуть за всіх пілотів, яких забрала ця клята війна!" - додав речник.

Авіакатастрофа на Житомирщині - деталі

25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойових літаки L-39: в авіакатастрофі загинули троє пілотів. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зокрема загинув Джус - пілот 40-ї бригади тактичної авіації.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу в Житомирській області з навчально-бойовими літаками L-39, в якій загинули три пілоти.

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