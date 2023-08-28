Повітряні сили сприяють слідству, сказав він.

Наразі правоохоронці розслідують усі деталі трагічного зіткнення літаків L-39 в Житомирській області, в результаті якого загинули українські пілоти.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Radio NV. "Встановлено факт зіткнення двох літаків L-39 під час виконання бойового завдання. Один літак пілотував один пілот - майор Мінка, інший - майор [Проказін] разом з Джусом, відомим українським пілотом. Під час бойового завдання, яке було визначено керівним складом частини, два літаки ці зіткнулися", - сказав він.

За словами Ігната, Повітряні сили сприяють слідчим органам у розслідуванні. Він думає, що бортові самописці повинні були вилучити з місця події в першу чергу. "Саме там є вся доступна інформація про той нетривалий політ, який відбувався до зіткнення", - сказав речник Повітряних сил.

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"На жаль, небо не прощає жодних помилок. Що саме сталося, треба розбиратися. Чи то це була помилка, чи то це були інші фактори. Є різні фактори, які можуть призвести до таких наслідків", - додав він.

Авіакатастрофа в Житомирській області: що відомо

Нагадаємо, 26 серпня стало відомо, що в небі над Житомирською областю зіткнулися два літаки L-39. Троє українських пілотів не вижили.

Пізніше стали відомі імена загиблих, всі вони були досвідченими пілотами. Майор В'ячеслав Мінка мав понад 200 годин нальоту ще до повномасштабної війни, майор Сергій Проказін присвятив авіації 24 роки життя, а капітан Андрій Пильщиков з позивним "JUICE" був відомий виконанням надважких бойових завдань.

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