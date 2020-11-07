Акцію анонсували ще у вівторок, 3 листопада.

Під будинком голови Конституційного суду Олександра Тупицького у Василькові відбувається акція протесту, учасники якої вимагають відставки судді після скасування КСУ низки антикорупційних норм і закликають відправити його до Ростова.

Трансляцію проводить один з організаторів акції – Центр протидії корупції.

Під домом Тупицького скандують: "Тупицького у відставку!", громадяни принесли шибеницю. Територію посилили поліцією.

Автопробіг розпочався з зібрання учасників біля стадіону "Динамо" у Києві вранці 7 листопада.

Акцію анонсували ще у вівторок, 3 листопада.

Перша акція протесту під стінами Конституційного суду відбулася 30 жовтня. Демонстранти вимагали від суддів подати у відставку і погрожували «квитком до Ростова» через рішення фактично заблокувати антикорупційну реформу.

3 листопада під судом відбулась ще одна акція протесту. Сьогодні судді розглядають конституційність закону про мову. Попри невелику кількість учасників заходу, прилеглі вулиці посилили поліцією.

Атака КСУ на антикорупційні органи

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

29 жовтня відкритий доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

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Автор: Яна Ставська