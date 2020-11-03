У суботу, 7 листопада, активісти збираються вирушити в автопробіг до будинку глави Конституційного суду Олександра Тупицького.
Анонс події з’явився у Facebook.
За словами організаторів, вони хочуть передати Тупицькому «запрошення до Ростова особисто. Якщо треба – підвезти до кордону».
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Активісти зауважили, що квитком, який передали з попередньої акції протесту під КСУ, судді не скористалися, а продовжують розглядати закони, скасування яких поставить під загрозу європейське майбутнє України.
Організатори події закликали громадян приєднуватися й закликали брати з собою «старий літній комплект» шин, а також подбати про «гарячі напої та зимові коктейлі».
Як написав на своїй сторінці у соціальній мережі один з лідерів «Автомайдану» Сергій Хаджинов, судді «підтерлися фоліантом Конституції Пилипа Орлика».
«Ми довго терпіли, вірили у реформи, у «їхній» здоровий глузд та інстинкт самозбереження. Усі ці роки ми стримували радикально налаштованих побратимів. Пояснювали, що треба так, як у Європі, а не Південному Судані. Щоб легальний суд, а не суд Лінча. Щоб закон про люстрацію, а не сміттєвий контейнер. Ми мріяли про судову реформу, про реформу поліції, прокуратури, СБУ. Та все, що нам вдалося зробити за 6 років клопіткої роботи та сотні публічних заходів – це НАБУ, АКС, НАЗК. Не так багато, але ефективно. Почалися реальні посадки злодіїв. Порішати не вдається. Тому «найчесніші судді» КСУ закинули свої спідниці, по*цяли на наші мрії та підтерлися фоліантом Конституції Пилипа Орлика», – написав Хаджинов.
Перша акція протесту під стінами Конституційного суду відбулася 30 жовтня. Демонстранти вимагали від суддів подати у відставку і погрожували «квитком до Ростова» через рішення фактично заблокувати антикорупційну реформу.
Тоді голова КСУ Олександр Тупицький відреагував на громадян досить стримано. Проте вже 2 листопада стало відомо, що суд замовив додаткове оснащення, яке утрудняє проникнення сторонніх в будівлю КСУ.
3 листопада під судом відбулась ще одна акція протесту. Сьогодні судді розглядають конституційність закону про мову. Попри невелику кількість учасників заходу, прилеглі вулиці посилили поліцією.
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