Проект зареєстрували на тлі можливого голосування за виділення коштів на проект росіянина Іллі Хржановського.

У Київраді зареєстрували проект постанови, покликаний заборонити долучати до розробки та реалізації проектів коштом міста росіян і російський бізнес.

Про це повідомляє Lb.ua.

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Документ зареєстрували на тлі спроби депутатів розглянути виділення коштів з бюджету Києва на будівництво меморіального центру Голокосту російського режисера Іллі Хржановського в «Бабиному яру» за посередництва близьких до Путіна олігархів.

Документом передбачається заборона, мораторій на участь громадян та суб’єктів господарювання держави-агресора РФ, суб’єктів господарювання, що знаходяться під прямим чи опосередкованим контролем громадян чи суб’єктів господарювання держави-агресора РФ юридичних осіб, у статутних капіталах яких є частка держави-агресора РФ, або кінцевим бенефіціаром яких є держава-агресор РФ, в розробці, реалізації проектів, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва та/або реалізуються на території міста Києва.

У разі ухвалення постанова зобов’яже виконком Київради здійснювати контроль щодо фізичних осіб та кінцевого бенефіціарного власника юридичних осіб, що приймають участь у розробці, реалізації проектів, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва та/або реалізуються на території міста Києва, а також вжити всі інші організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення.

Концепція меморіалу Хржановського: що відомо

Іллю Хржановського призначили на посаду художнього керівника Меморіального центру наприкінці 2019 року.

Громадськість неодноразово закликала звільнити росіянина після того, як у ЗМІ опублікували «чорновий» варіант концепту Меморіалу. За словами самого режисера, у залах музею Голокосту буде «багато візуалізації, голографічних образів, які зможуть відвідувачу краще зрозуміти і жертв, і катів Бабиного яру».

Співголова Асоціації єврейських організацій та громад України Йосиф Зисельс публічно назвав проект «троянським конем», який «росіяни використовують, щоб показати всьому світу, що українці, умовно кажучи, антисеміти, фашисти, які самі не можуть збудувати меморіал».

Відомо, що проект фінансується близькими до Володимира Путіна олігархами.

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Автор: УНІАН