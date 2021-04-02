Ошукані люди вимагали завершити будівництво житлових комплексів, в які вони вклали гроші, але дотепер не отримали житла.

Інвестори банку «Аркада» вийшли на чергову акцію протесту в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, у п'ятницю, 2 квітня, на «Мегамітингу в урядовому кварталі» протестувальники вимагали відновити та завершити будівництво житлових комплексів, які свого часу споруджувалися банком «Аркада».

Учасники акції хочуть, щоб це будівництво тривало не більше трьох років, а з них не вимагали жодних додаткових доплат за квартири, в які вони вже інвестували свої кошти.

Кілька десятків протестувальників прийшли також до Офісу президента, а близько 20 учасників акції навідалися до будівлі МВС. Вони вимагали, щоб до них вийшов представник міністерства.

Напередодні організатори мітингу повідомляли, що прагнуть спонукати вище керівництво держави публічно підписати Меморандум про взаємодію і співпрацю.

«Скоро виповниться рік масштабного протесту інвесторів банку "Аркада". Наш протест триває в наметовому містечку в центрі столиці більше ніж 310 діб. Ми регулярно проводимо мегамітинги, щоб звернути увагу посадовців на зупинене у 2018 році будівництво квартир трьох ЖК: "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах". На сьогодні будівництво не відновлено і ми продовжуємо чути лише обіцянки. Тому ми змушені вийти на черговий масштабний мітинг», – заявили активісти.

Проблеми з банком «Аркада»

У серпні 2020 року правління НБУ віднесло банк «Аркада» до категорії неплатоспроможних. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня розпочав процедуру виведення банку з ринку.

Банк «Аркада» і компанія-забудовник припинили спорудження житлових комплексів «Евріка», «Патріотика» і «Патріотика на озерах», які будувалися із залученням коштів фізичних та юридичних осіб. За даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тис. інвесторів, разом з членами їх сімей кількість постраждалих перевищує 30 тис.

Безстрокова акція протесту об'єднання інвесторів банку «Аркада» розпочалася 29 травня 2020 року.

У серпні мер столиці Віталій Кличко повідомив, що підприємство «Київміськбуд» проведе аудит з добудови житлових комплексів «Еврика», «Патріотика» і «Патріотика на озерах».

22 грудня у справі про привласнення президентом банку «Аркада» 50 млн грн повідомлено про підозру трьом особам - власнику та керівникам комерційних підприємств.

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Автор: Дмитро Хилюк