Жінка вибачилася за те, що образила батьків, які дають дітям незвичайні імена.

Директор Міського Палацу молоді в Черкасах Олена Петрова, яка встрягла в скандал через грубі висловлювання на адресу батьків, що називають дітей незвичайними іменами, вибачилася за свої слова. Вона заявила, що коментар написала на емоціях.

Про це жінка розповіла кореспондентам ТСН.

"Я зробила це на своїй приватній сторінці, але прив'язали до моєї посади, дійсно коментар був нетактовний, неправильний, в грубій формі, я це розумію. Тому я перепрошую перед усіма, кого я образила", - заявила Петрова.

За її словами, скандальний коментар вона писала на емоціях.

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"Це були мої особисті емоції, і вони наклалися один на одного, що вилилося в такий результат", - пояснила чиновниця.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Черкасах директор Міського Палацу молоді Олена Петрова нецензурно висловилася про батьків, які дали своїм дітям незвичайні імена. Олена Петрова назвала рідкісні імена х*рней і "безглуздим поєднанням букв".

Пізніше Петрова відредагувала свій коментар, прибравши з нього образливі висловлювання.

У Департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради назвали ситуацію неприємною і пообіцяли зробити висновки.

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Автор: Анастасія Горбачова