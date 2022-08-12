Дизельне пальне за тиждень подешевшало на 78 коп., до 53,52 грн/л.

За тиждень з 6 по 12 серпня середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 7 коп./л і склала 49,88 грн/л, бензин А-95 преміум подешевшав на 36 коп./л - до 50,90 грн/л, а дизельне пальне – на 78 коп./л, до 53,52 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

У мережах "Авіас", ANP, "Укрнафта" цього тижня ціни утримались на попередньому рівні, тож бензин марки А-95 коштував 49 грн/л, преміальна марка А-95 — 49,50 грн/л і ДП – 53 грн/л.

У мережі "Нефтек" ціна на бензин А-95 залишилася без змін (53,99 грн/л), А-95+ подорожчав на 99 коп./л, натомість ДП подешевшало на 1 грн/л – до 55 грн/л.

KLO знизила ціни на звичайний А-95 і ДП на 1,58 грн/л і 2,60 грн/л – до 49,19 грн/л і 52,99 грн/л відповідно. Вартість преміального А-95 залишилася без змін - 52 грн/л.

У мережі Chipo "п'ятірка плюс" подешевшала на 1,73 грн/л, до 49,65 грн/л, ДП – на 2,20 грн/л, до 52,02 грн/л. Таким чином, за два останніх тижні пальне у цій мережі скинуло 2,35 грн/л (А-95+) і 5,88 грн/л (ДП) відповідно.

Такі мережі, як "Авантаж 7", Mango, Motto й інші, знизили ціну всіх видів палива на 0,07-4 грн/л.

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