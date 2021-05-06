Під час урочистої церемонії у центрі міста жителів та гостей міста зі святом привітали король та королева, а біля Ратуші вишикувалася почесна варта.

У Львові сьогодні з нагоди 765-ї річниці з дня заснування міста на площі Ринок відбулася урочиста церемонія.

Читайте такожНа Львівщині чоловік продавав комуністичний прапор з Леніним (фото)Як передає кореспондент УНІАН, вже другий рік поспіль у зв’язку з карантинними обмеженнями через COVID-19 святкування Дня міста відбувається по-особливому – жодних масових заходів у Львові не планують, проте біля головного входу до міської Ратуші все ж відбулася урочиста церемонія з королем та королевою, лицарями та підняттям знамена міста.

У церемонії взяли участь історичні реконструктори «Ордену Паладинів». Також долучилися громадські діячі та історики. Її мета – показати Львів як столицю давнього королівства із 700-літньою історією.

«Ми реконструюємо події 1300 року – період максимального розквіту середньовічної держави, коли Королівство Русі було сильним і міцним, а місто Лева було його столицею. Сподіваємось, що така концепція стане традиційною для нашого міста, як це є в багатьох країнах Європи», – сказав керівник військово-історичного клубу «Орден Паладинів» Віталій Федорінін.

За словами директора департаменту розвитку Львівської міської ради Наталії Бунди, особливість церемонії у тому, що відтепер це буде новий офіційний церемоніал почесної варти з нагоди Дня міста, який проводитимуть щорічно.

«Церемонія створена за найкращими європейськими зразками стилізованих історичних урочистих подій. 1300 рік – це золотий вік середньовічної держави, столицею якої на той час був Львів. Королівству Русі на той момент був 101 рік, і ще був живий король Лев Данилович, а сам Львів був столицею величезного Королівства Русі. Більше півстоліття існував королівський двір з його традиціями, етикетом та пафосом», - зазначила Бунда.

З огляду на пандемію, усі учасники, які долучилися до урочистостей, дотримувались карантинних обмежень: були в масках та намагалися зберігати дистанцію. Задля цього тимчасово перекрили рух трамваїв площею Ринок.

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Автор: Мирослава Бзікадзе