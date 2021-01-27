Для тварин шукають нові домівки.

У містечку Буча, що під Києвом, розформували виправну колонію. На території закладу залишилося понад 70 котів і 2 десятки службових собак.

Читайте такожБуржуй та Золушка: стало відомо, як українці називали малюків у 2020-муПро це йдеться у сюжеті ТСН.

В'язнів розвезли по інших тюрмах, сам же заклад консервують. Тепер коти та собаки, які охороняли територію, залишаються не прилаштованими.

Половину тварин, які жили на території колонії, забрали співробітники. Ще кількох літніх псів прилаштують до притулків. Для решти шукають власників.

Зоозахисниця Ірина Мурга розповідає, що деяких собак не можуть прилаштувати в приватні руки.

На сьогодні з території вже забрано 66 котів. Більшість із них жили із в'язнями просто в камерах.

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Автор: УНІАН