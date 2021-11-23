Лише 3% респондентів хочуть виїхати в Росію.

Серед українців віком 14-18 років, які хочуть виїхати за кордон, більшість вибирають США та Європу.

Такі дані соціологічного опитування на тему: "Покоління молодих українців: життєві пріоритети, політична активність і соціальна пам’ять" оприлюднено на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Як повідомила експерт, кандидат соціологічних наук Олена Фостачук (м.Одеса), більш ніж половина (55%) опитаних молодих людей думають про те, щоб виїхати з того населеного пункту, в якому вони живуть, 29% – не хотіли б цього і 16% – не змогли відповісти. Вона зазначила, що серед тих молодих людей, які хочуть виїхати зі свого населеного пункту, 22% збираються виїхати в інший населений пункт в Україні, а в інші країни – 10%. За її словами, з тих, хто хоче виїхати за межі України, 28% вибирають США, а третина (31%) орієнтуються на країни Східної Європи (Польщу – 16%, Чехію – 11%, Угорщину – 4%), 10% вказали інші країни. В Росію хочуть виїхати тільки 3% опитаних.

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На думку Фостачук, популярність Сполучених Штатів серед респондентів "є відображенням тієї тенденції, що сьогодні в Україні США сприймаються як країна-приклад, країна-партнер, і одночасно це відображає достатньо романтичний погляд на світ, на США". "Це мрія про далекі країни і відсутність життєвого досвіду", - додала вона.

Довідка. Опитування проводилося у квітні Соціологічним інформаційно-дослідницьким центром "Пульс" (м.Одеса) у партнерстві з Міжнародним експертним клубом (МЕК) (м.Київ). Було опитано 1200 респондентів віком 14-18 років на всій території України (окрім Криму та непідконтрольних територій на сході України).

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Автор: Надя Пришляк