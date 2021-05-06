Майже половина громадян вважає, що держава здатна подолати проблеми та труднощі лише у віддаленій перспективі.

61% громадян вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі.

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Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року.

Водночас лише 24% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі.

Соціологи зазначають, що ці оцінки є дещо кращими, ніж у березні цього року, коли 18% опитаних дотримувалися думки, що події в країні розвиваються у правильному напрямі, а 66% — що вони розвиваються в неправильному напрямі.

За даними опитування, 23% громадян вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у березні цю точку зору поділяли 19%), 46% — що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі (у березні — 50,5%), а 20,5% — що не здатна їх подолати (у березні — 19%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Надя Пришляк