УПЦ привезла Благодатний вогонь в Україну / скріншот відеотрансляції
Ввечері 1 травня до Києва з Єрусалиму прибув Благодатний вогонь. Його привезли представники Української православної церкви.
Про це повідомив центр інформації УПЦ на своїй сторінці у Facebook.
Літак з делегацією УПЦ приземлився в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни). Надалі Благодатний вогонь буде доставлений у храми УПЦ в усі куточки України.
Сходження Благодатного вогню 2021
- У Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.
- Церемонія освячення Благодатного вогню відбувалася за обмеженого доступу паломників.
- Православна церква України очікує, що Благодатний вогонь привезуть на українську землю уже завтра, 2 травня, вранці. Зроблять це звичайним авіарейсом.
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