УПЦ привезла Благодатний вогонь в Україну / скріншот відеотрансляції

Ввечері 1 травня до Києва з Єрусалиму прибув Благодатний вогонь. Його привезли представники Української православної церкви. 

Про це повідомив центр інформації УПЦ на своїй сторінці у Facebook.

Літак з делегацією УПЦ приземлився в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни). Надалі Благодатний вогонь буде доставлений у храми УПЦ в усі куточки України.

Сходження Благодатного вогню 2021

  • У Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.
  • Церемонія освячення Благодатного вогню відбувалася за обмеженого доступу паломників.
  • Православна церква України очікує, що Благодатний вогонь привезуть на українську землю уже завтра, 2 травня, вранці. Зроблять це звичайним авіарейсом.

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Автор: Аліна Вишневська