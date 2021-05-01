У Велику суботу, 1 травня, в Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

Ввечері 1 травня до Києва з Єрусалиму прибув Благодатний вогонь. Його привезли представники Української православної церкви.

Про це повідомив центр інформації УПЦ на своїй сторінці у Facebook.

Літак з делегацією УПЦ приземлився в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни). Надалі Благодатний вогонь буде доставлений у храми УПЦ в усі куточки України.

Сходження Благодатного вогню 2021

У Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.

Церемонія освячення Благодатного вогню відбувалася за обмеженого доступу паломників.

Православна церква України очікує, що Благодатний вогонь привезуть на українську землю уже завтра, 2 травня, вранці. Зроблять це звичайним авіарейсом.

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Автор: Аліна Вишневська