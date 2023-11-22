У серпні 2023 року він покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.

Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка, який незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

Як повідомив прес-центр СБУ, Олешко після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.

Зазначається, що перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.

Відео дня

"Наразі Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 114-1 ("перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань"); ч. 4 ст. 358 ("використання завідомо підробленого документа"). Санкції статей передбачають до 8 років тюрми", - йдеться у повідомленні.

Зрадники України

Служба безпеки України викрилаі злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території Росії.

Було задокументувано його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб. Наразі встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення РФ. Для наведення ворожої зброї на місто фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду. Одержані від посадовця відомості Подоляка переправляв своїм "кураторам" з російських спецслужб.

Вас також можуть зацікавити новини: