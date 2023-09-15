Фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який вже відбуває довічне ув’язнення.

Українська спецслужба викрила блогера-мільйонника, який працював на ворога разом із зрадником-прокурором.

Як повідомляє прес-центр Служба безпеки Украіни, викрито нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території Росії.

Зазначається, що раніше було задокументувано його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб. Наразі встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення РФ.

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"Для наведення ворожої зброї на місто фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду. Одержані від посадовця відомості Подоляка переправляв своїм "кураторам" з російських спецслужб", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих "прильотів" на території Миколаєва. Крім того, за інформацією слідства, прокурор-зрадник "зливав" ворогу дані про російських військовополонених та про добові паролі на українських блокпостах.

Встановлено, що комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалась через Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.

Зараз блогеру додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.

У СБУ нагадали, що раніше йому повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ, зараз тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Справа Генадія Германа - що відомо

Як повідомляв УНІАН, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури Генадія Германа визнано винним у держзраді. Суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію майна. В суді було доведено, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України. Зокрема, надавав представникам РФ інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в Миколаєві та Миколаївській області.

Нагадаємо, в Одесі затримали зрадника, який працював на ФСБ через підсанкційного блогера Юрія Подоляка. "Активність" фігуранта у соцмережах потрапила у поле зору представників російської спецслужби, які згодом дистанційного залучили його до співпраці як інформатора. Йому визначили "зв’язкового" - московського блогера Подоляка, який публічно виправдовує воєнні злочини російських окупантів і має понад двохмільйону аудиторію.

Що відомо про Юрія Подоляка

Він уродженець Сум, проросійський журналіст та блогер. У 2014 році, після початку вторгнення РФ на Донбас та анексії Криму, виїхав до Росії. Вже у травні 2022 року Сумська обласна прокуратура повідомила йому про підозру в поширенні інформації, яка містить виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Блогера внесено до бази даних центру "Миротворець" як зрадника, посібника російських воєнних злочинців та антиукраїнського пропагандиста. З 15 січня 2023 року він перебуває під санкціями РНБО.

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