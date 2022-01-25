У Києві є близько 5 тисяч місць включно з підвалами багатоповерхівок, підземними переходами, паркінгами і станціями метро, де громадянам можна перечекати обстріл ворога у разі його нападу на місто.

Про це в коментарі РБК Україна повідомив голова Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Лише 500 з них є безпосередньо підготовленими сховищами. Детальну мапу з вказаними об’єктами раніше оприлюднила КМДА.

Наприклад, у центрі Києва – на Хрещатику – у випадку атаки можна сховатися у підземних ТЦ на Майдані Незалежності та в районі Бессарабського ринку, на паркінгу ЦУМ чи станції метро.

Сховища зараз промарковані оголошеннями про те, що це є об’єктом цивільного захисту, з прізвищем контактної особи і номером телефону людини, яка має від приміщення ключі.

Водночас є й сховища, які перейшли у приватну власність. Нові власники не дають владі провести інвентаризацію, а тому місто не може дозволити людям евакуюватися туди у випадку небезпеки.

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"За останні 8 років вдалося збільшити кількість обладнаних об’єктів цивільного захисту з 1,5 до майже 5 тисяч. З цього об’єму у нас зараз приблизно 19% об’єктів у стані "неготові". І в основному це ті, які знаходяться у приватній власності", - повідомив Ткачук.

У таких приміщеннях громадяни можуть перебувати всього кілька годин, щоби перечекати "критичний момент". Вони не обладнані для тривалого перебування: там немає запасу харчів і води. А ось у підготовлених бомбосховищах обстріли можна перечекати 2-3 доби.

За оцінкою західних та української розвідок, Росія спробує вторгнутися з понад 100 тисячним військом вже цієї зими.

На тлі загрози повномасштабної російської агресії в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву. Вказано, що провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Національний спротив – це залучення всього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії.

До територіальної оборони можуть вступати містяни навіть без досвіду військової служби. Для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Нещодавно таким добровольцям дозволили застосовувати власну мисливську зброю для відбиття ворога й захисту цивільного населення.

У Міноборони прозвітували, що у прикордонних містах України сили тероборони сформовано вже на 70%.

У грудні в столиці заявили про створення штабу тероборони.

Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору – на тимчасово окупованій території.