Наразі Кабмін розглядає можливість бронювання за сплатою ПДФО.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков розповів, яка зараз ситуацію з бронюванням від мобілізації в Україні.

"Основна проблема в тому, що багато айтівців фактично не стоять на обліку. Вони не хочуть іти до ТЦК, і що робити з цим, ніхто не знає. Сьогодні існує може й не дуже проста, але зрозуміла система бронювання. Для критичних компаній бронюється 50% військовозобовʼязаних. Це був дуже важкий компроміс – військові хотіли менше, ми хотіли більше, але домовилися наполовину. Ми не можемо сьогодні дозволити бронювати 100% – хто ж тоді буде воювати? У військових є на це запит", - заявив він в інтервʼю LIGA.net

За словами посадовця, в Україні існує думка, що тих, кого не забронювали на підприємстві чи в компанії, одразу заберуть на війну. Однак згідно з опитуваннями, немає ситуації, коли оці 50% забирають в армію наступного ж дня.

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"Усе це стосується резидентів Дія.City. Якщо компанія не резидент, то їй буде важко отримати статус критичного і забронювати працівників. Наявність статусу резидента Дія.City спрощує отримання статусу критичної компанії", - додав Борняков.

Бронювання ФОПів

Заступник міністра зазначив, що згідно з законом, ФОПів бронювати не можна. Однак було дискусійне питання щодо гіг-контрактів.

"Ми хотіли наполягати, але в Міноборони була своя позиція. Вони не бачать спеціальностей у гіг-контракторів, на відміну від штатних працівників, тому їм важче відстежувати, кого бронювати. Якщо людина працює на гіг-контракті, він завершується, то вона може написати заяву і перейти на штатну позицію", - пояснив він.

Борняков розповів, що бронювання за сплатою ПДФО поки не працює, але "ідея витає у повітрі". Хоче цей план ще не ухвалили, він перебуває на розгляді у Кабміні.

"Зрозуміло, що на тлі зменшення західної допомоги треба дати якусь прогнозованість тим, хто працює саме в Україні й саме на українських підприємствах. І тому була запропонована ідея, якщо ти сплачуєш там певну суму податків, ми тебе не будемо чіпати, ти будеш забезпечувати якимось чином, хоч частково, але якісь податки на армію. Сьогодні ця ідея фіналізується в Кабміні. Сподіваємося, скоро буде фінальний концепт. Це 6000-7000 гривень податків на місяць як умова бронювання", - зазначив посадовець.

Також готуються зміни щодо звітності - вона має бути кожен місяць, щоб "наша система зчитувала, з'являвся якийсь документ, що підтверджує бронювання на таких умовах". Для Дія.City буде ставитися вищий поріг зарплати.

Бронювання від мобілізації - що відомо

Раніше УНІАН писав, що влада намагається винайти механізм так званого економічного бронювання від мобілізації. Наразі розроблено дві різні концепції.

Станом на початок лютого громадяни можуть звільнятись від мобілізації у разі бронювання, порядок якого визначений відповідною постановою Кабміну.

Очільниця партії "Слуга Народу", голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила, що Верховна рада шукатиме баланс у питанні мобілізації та справедливого бронювання працівників бізнесу. Сьогодні є велика кількість спеціальностей, працівників бізнесу, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність.

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