Баланс між необхідністю захищати державу та забезпечувати економічне зростання країни має бути ключовим у питанні бронювання працівників.

Верховна рада шукатиме баланс у питанні мобілізації та справедливого бронювання працівників бізнесу.

Про це заявила очільниця партії "Слуга Народу", голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Вона зазначила, що на сьогодні є велика кількість спеціальностей, працівників бізнесу, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність. Тому питання мобілізації та справедливого бронювання співробітників було одним з ключових під час засідання Української Ради бізнесу, яка об’єднує 119 бізнес-асоціацій, що працюють у різних напрямах економіки.

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"Коли законопроект щодо мобілізації знову зайде на розгляд Верховної Ради, для народних депутатів важливо буде оцінити, яким чином прописані процедури, пов’язані з бронюванням. Нині чинна процедура потребує певного вдосконалення. Думаю, представники бізнесу будуть почуті, щоб був знайдений баланс між необхідністю захищати нашу державу та забезпечувати економічне зростання країни", – зазначила Шуляк.

Вона нагадала, що гроші на фінансування українського сектору безпеки та оборони надходить від українського бізнесу за рахунок сплати податків на території нашої держави, а не міжнародних партнерів.

Бронювання від мобілізації

Як відомо, в Україні обговорюють фінансовий критерій для бронювання військовозобов'язаних.

Нещодавно в Мінкульті озвучили позицію щодо бронювання діячів культури: спеціальне бронювання для діячів культури, які не є працівниками підприємств, установ та організацій, віднесених до стратегічного напрямку, неможливе і воно не відбувається.

16 січня Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання працівників оборонно-промислового комплексу - тепер підприємства ОПК зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень за кількістю.

Днями голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що в парламенті обговорюють ініціативу, що розширює можливості бронювання військовозобов'язаних працівників.

Він розповів, що крім 1,5% військового збору і всіх податків, в Україні можуть додати ще й фіксовану щомісячну ставку на бронь для бізнесу. Схожі правила розробляють і для фізосіб-підприємців.

Згідно із задумом, ставка може бути від 6 до 50 тисяч гривень, за аналогією з працівниками великих компаній. Наталуха підкреслив, що у воєнний час доводиться приймати непопулярні рішення, а всім громадянам догодити неможливо.

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