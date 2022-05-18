Ветеран АТО ще в 2016 році підірвався на міні, втратив ноги і ходив з двома протезами. Він був серед перших, хто вийшов захищати рідне місто від окупантів.

З першим загиблим на початку війни захисником Бучі попрощалися тільки через 80 днів. Володимира Ковальського називали "бучанським термінатором".

6-річний Дмитро Ковальський після смерті батька на 80-й день прийшов на місце, де тато загинув. Про цю історію йдеться у сюжеті ТСН.

У Бучі проходили бої з рашистами. Батько Дмитра одним з перших став на захист рідного міста.

Володимир Ковальський - ветеран АТО. Пройшов Майдан, в 2016 році він у складі розвідки на Сході підірвався на міні і втратив кінцівки двох ніг. Чоловік на протезах взяв участь в Іграх Героїв. Його в Бучі за протези, які він не ховав, називали "бучанським термінатором".

27 лютого після страшного бою з окупантами пораненого Володимира везли до лікарні. Дорогою він помер.

Далі було пекло окупації. Тіло захисника на двох протезах поховали в братській могилі в Бучі. Але на 80-й день після смерті його шестирічний син Дмитро пройшов 2 кілометри по зруйнованій Бучі пішки з місця, де тато загинув, до його могили.

Хлопчик стискав прапор, яким накривали батька на прощання, і нарешті зміг поплакати, бо досі він тримався.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року вся Київська область була звільнена від російських окупантів. Побачене в передмістях Києва шокувало не тільки українців, а й весь цивілізований світ. Так, у Бучі були виявлені вбиті мирні жителі з зав'язаними за спиною руками.

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