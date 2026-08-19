Військовим дозволять будувати фортифікації на городах громадян, - законопроект

Власникам земель за встановлення сервітуту, тобто права певної особи на обмежене користування чужою земельною ділянкою, гарантується плата у розмірі 12% від оцінки землі.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо використання права земельного сервітуту для військових потреб. Йдеться про проєкт Закону про внесення змін до Земельного кодексу України (№14117), за ухвалення якого за основу проголосували 274 народні депутати.

Цим законопроєктом пропонується надати обласним військовим адміністраціям повноваження встановлювати земельні сервітути на приватних сільськогосподарських землях для розміщення інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Розмір плати за встановлення земельного сервітуту пропонується визначити фіксованим - 12% від нормативної грошової оцінки. Зауважується, що цей розмір відповідає мінімальній ринковій вартості річної оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

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Плата за земельний сервітут буде сплачуватися власнику земельної ділянки протягом двох років після закінчення воєнного стану. Строк дії сервітутів пропонується визначити у один рік з автоматичним продовженням на час війни.

У чому проблема з будівництвом фортифікацій

У парламенті пояснили, що в ході воєнного стану значна площа земель сільськогосподарського призначення є зайнятою військово-інженерними та фортифікаційними спорудами, що унеможливлює проведення на них сільськогосподарських робіт.

Водночас землевласники та землекористувачі продовжують нести обов’язок щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням та виплати плати за землю.

Наразі будівництво фортифікаційних споруд відбувається без оформлення жодних речових прав на земельні ділянки, що порушує земельне та будівельне законодавство.

Можлива загроза від Росії для двох північних областей

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що якщо Росія проведе мобілізацію цього року, то вже взимку цілком може піти у новий наступ на північному напрямку - на Київську та Чернігівську області.

Водночас, на думку Юрія Федоренка, командира батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади, може скластися ситуація, коли російські окупанти матимуть достатньо сил, аби зробити активним ще один напрямок - Чернігівську область.

Крім того, він наголосив, що після того, як ворога відігнали з Київщини, - наші війська створюють там укріплення та кілл-зони. Так, каже Федоренко, війська Сил оборони України готові до того, що в якийсь момент цей напрямок знову стане активним.

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