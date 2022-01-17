Загалом у столиці ситуація з автомобільним рухом спокійна.

У центрі Києва станом на 13:30 17 січня спостерігаються затори.

Як свідчать дані Google Maps, рух ускладнено на бульварі Шевченка (в районі Бессарабського ринку дорога частково закрита), Басейній, бульварі Лесі Українки, Великій Житомирській, Софійській площі, Хрещатику, вулиці Пироговій.

Невеликі затори – в районі Арсенальної у бік Києво-Печерської лаври. Саме тут, у Печерському райсуді столиці, проходить судове засідання у "вугільній" справі з обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку.

Під будівлею триває акція прихильників політика з вимогою його відпустити.

Крім того, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Через обрив контактної лінії було порушено графік руху тролейбусів №3, 40, 40К.

Загалом у столиці ситуація з автомобільним рухом спокійна.

Повернення Порошенка

17 січня вранці п'ятий президент України Петро Порошенко прибув в Україну. Потім він прибув до Печерського райсуду, де почали засідання з обрання йому запобіжного заходу у так званій "вугільній" справі. Пізніше було оголошено перерву до 14:00.

ДБР розслідує провадження про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко один з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

Вас також можуть зацікавити новини: