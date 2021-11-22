Військові тримали у руках портрети загиблих побратимів.

Військові, що повернулися із зони проведення Операції об’єднаних сил, пройшлися колоною у центрі Чернівців.

Про це повідомляє Суспільне.

Військові йшли від Соборної площі до національного університету. У руках бійці тримали портрети побратимів, які не повернулися з війни.

До Чернівців повернулись військовослужбовці частин А3715 та А3029.

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"Заїхали туди на початку березня, а виїхали місяць тому. Я пішов добровільно, це вперше", ― поділився військовий.

До 12:30 22 листопада в центрі міста через ходу перекрили рух транспорту.

Як повідомляв УНІАН, за словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, Росія зосередила біля кордонів України понад 92 000 військовослужбовців і готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого.

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Автор: Марта Гичко